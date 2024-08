Ex-pastor alega ser filho de Edir Macedo e pede DNA na Justiça

Um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus entrou com um pedido na Justiça para realização de um exame de vínculo genético. Ele alega que Edir Macedo, fundador da congregação, se submeta a um teste de DNA para confirmar sua suposta paternidade. Rafael Venâncio, de 45 anos, protocolou a ação de investigação de paternidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, afirmando ter descoberto o vínculo biológico com o bispo em 2007, por meio de uma vizinha de sua mãe biológica.

Na ação, Venâncio revela que foi criado por uma família adotiva e que soube de uma suposta relação extraconjugal entre sua mãe biológica e Edir Macedo, ocorrida na década de 1970, por intermédio da vizinha não identificada. Segundo o relato, a mãe de Rafael teria trabalhado como empregada doméstica na casa da família Macedo no Rio de Janeiro, e o bispo teria sugerido a interrupção da gestação.

Antes de recorrer à Justiça, Rafael afirma ter tentado contato com o líder religioso, sem sucesso, e chegou a escrever uma "carta ao pai" falando como se sentia.

O advogado de Venâncio, Rodrigo Cunha, solicita que o bispo se submeta ao exame de DNA e, caso se recuse, pede que a paternidade seja considerada presumida. Cunha defende que o exame de DNA é uma ferramenta científica que pode confirmar com quase 100% de certeza a paternidade investigada.

A assessoria de imprensa da Igreja Universal reagiu à alegação, classificando-a como "ridícula" e negando a se pronunciar sobre o caso."Justamente pelo tamanho do absurdo, não vamos nos pronunciar sobre o assunto", informou a assessoria.

O processo tramita em sigilo e o advogado de Rafael Venâncio preferiu não comentar mais detalhes.