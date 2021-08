Ex-mulher manda assassinar PM para receber pensão da vítima e não trabalhar

Na última terça-feira (10), uma mulher foi denunciada ao Ministério Público, suspeita de ter mandado assassinar o ex-marido, um policial militar da reserva, de 52 anos, e receber em troca a pensão dele, podendo parar de trabalhar, em Mato Grosso. O autor dos disparos teria sido o amante dela. As informações são do portal Metrópoles.

Tatiane Borralho e Noel Marques da Silva eram casados há dez anos. Mas, viviam separados após a vítima descobrir que havia sido traída. No dia do crime, o PM teria chegado na casa do irmão de carro e foi surpreendido e baleado na cabeça por um homem que seria Cleyton Cosme de Figueiredo, segundo investigações da polícia.

Em depoimento, o rapaz disse ter agido a mando de Tatiane. Ela teria prometido uma quantia de dinheiro a ele caso os disparos fossem feitos. “Cleyton falou que matou a vítima porque a viúva prometeu a ele algo bom. Algo que ele, no entanto, não recebeu. Depois dos disparos, ele procurou a mulher, com quem tinha um relacionamento amoroso, e ela disse que não iria pagar porque estava sendo investigada”, disse o delegado.

Após sete meses do primeiro crime, o filho do ex-casal, Noel Marques da Silva Júnior, foi morto pelo amante da mãe por não ter realizado o pagamento do dinheiro. Cleyton afirmou que ainda planejava matar Tatiane, mas foi preso antes.

O caso continuará sendo investigado pela polícia.