'Eu te desmonto a pau', diz madrasta ameaçando criança

Em mais um vídeo divulgado pela polícia, a madrasta do menino Miguel, 7 anos, desaparecido desde a última quarta-feira (28), fez várias ameaças contra a criança: “Se a tua mãe chegar e tu te mijar eu te desmonto a pau”. A própria mãe é suspeita de ter dopado e jogado o corpo do menino no rio Tramandaí, no Rio Grande do Sul. A criança era mantida amarrado dentro de um guarda-roupa.

Prints divulgaram uma conversas entre a mãe do menino e a madrasta em que elas falam em comprar uma corrente mais forte para prendê-lo.

Veja:

Madrasta: “Por que quando a tua mãe está aqui tu se joga? E dá com a tua cara no armário sendo que comigo agora eu abri e tu botou o teu pé direito pra sentar?”

Criança: “É porque com ela eu acho que daí ela me ajuda. Com ela eu tento me aparecer de todos os jeitos pra ela dizer: ‘não, vou deixar ele solto, porque olha, ele não consegue segurar o xixi e ele preso ele não consegue ir no banheiro sozinho, ele precisa avisar e ele não tá avisando, então eu vou deixar ele solto.'”

Madrasta: “Eu vou te cuidar. Se a tua mãe chegar e tu te mijar eu te desmonto a pau. Eu te desmonto, eu te desmonto, eu te desmonto e tu vai sair todo quebrado, se tu se mijar eu pego o teu mijo e esfrego na tua cara. Tu tá entendendo? E vai ser bem tranquilo pra mim.”