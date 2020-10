‘Eu odeio a raça negra’, diz mulher em agência bancária

Uma mulher, identificada como Luzia Sandra Medeiros Dias Benjamin, foi detida após gritar ofensas racistas em uma agência bancária de João Pessoa, na Paraíba. No vídeo que circula nas redes sociais, ela provocou quem estava com o celular gravando as imagens e disse: “Sou a maior racista do Planeta Terra."

O discurso racista e criminoso tá tão naturalizado que o racista hoje literalmente tira a máscara, mostra a cara e dá até o RG completo: Luzia Sandra de Medeiros Dias Benjamin. pic.twitter.com/2cRKPsYif9 — Tiago Germano (@tdgermano) October 14, 2020

"Não se aproxime desses negros. Não temos nenhuma palavra a trocar com negro nenhum", diz ela a um homem que a acompanhava. "Pode filmar. Eu sou a maior racista do Planeta Terra. Eu odeio a raça negra. Vocês são bandidos, ladrões”, disse.

Além de insultos racistas, disse que era contra o uso de máscaras de proteção contra o coronavírus, chamando o acessório de "focinheira".

O caso ocorreu na agência do Banco do Brasil, segundo o jornal Paraíba Já. A mulher já teria iniciado as ofensas racistas antes da gravação do vídeo. Ela “alertava” o homem que estava com ela para não “trocar nenhuma palavra com negros”. O acompanhante tentou brevemente acalmá-la e ir conversar com os policiais que estavam com a vítima das agressões, mas a mulher o impede.

Luiza Sandra acabou conduzida por policiais a uma delegacia, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência por injúria racial. “Uma viatura fazia rondas na orla da capital paraibana quando foi chamada por pessoas que estavam na agência do Banco do Brasil, onde uma mulher de 47 anos estava totalmente descontrolada querendo agredir todos que estavam no local e agredindo verbalmente pessoas com palavras de injúria e racismo”, informou a Policia Militar da Paraíba em nota.