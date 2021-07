Estudo sobre a eficácia da Coronavac contra a variante delta é iniciado no Brasil

Nesta quarta-feira (21), o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciou o início dos estudos para analisar se a vacina CoronaVac, produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é efetiva contra a variante delta (B.1.617.2, indiana) do SARS-CoV-2. As informações são da Veja.

“Nesse momento existem estudos em andamento com relação ao desempenho das vacinas, especificamente em função da variante delta”, afirmou Dimas. “Essa é uma medida necessária, e todas as vacinas têm que ser testadas dessa maneira. O Butantan se prepara para muito em breve também fazer um estudo semelhante a esse.”

Segundo ele, o Instituto já está trabalhando no isolamento da variante. De acordo com o boletim epidemiológico da Rede de Alerta das Variantes do SARS-CoV-2, iniciativa liderada pelo Butantan e que realiza o sequenciamento genômico de uma porcentagem das amostras dos resultados diagnósticos positivos para Covid-19, a variante gama (P.1) ainda predomina no estado de São Paulo, concentrando 90,74% dos casos. Até o momento, há nove casos autóctones da variante delta em São Paulo, isso representa uma incidência de 0,03%.

“A presença da transmissão comunitária da variante delta preocupa no estado de São Paulo e preocupa no Brasil, porque tudo indica que ela terá uma importância epidemiológica”, explicou Dimas, lembrando que em países como a Grã-Bretanha a cepa fez o número de casos e de internações por Covid-19 voltar a crescer. “Nós temos que ter todo o cuidado”, completou ele.