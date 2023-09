Estudantes de medicina simulam masturbação em grupo durante jogo feminino; vídeo

Durante uma partida de vôlei feminino, que fazia parte da competição esportiva Intermed, estudantes de Medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa), em São Paulo, protagonizaram um comportamento que gerou revolta nas redes sociais no último sábado (16). Mais de 20 alunos, com calças abaixadas, realizaram uma "Volta Olímpica" na quadra, enquanto tocavam suas partes íntimas, simulando uma masturbação.

Além da corrida ao redor das jogadoras de vôlei, os estudantes simularam masturbação em outro momento na arquibancada. O ato, chamado de "punhetaço", é tradição dos jogos há anos e nunca houve punição. Nas redes sociais, os vídeos viralizaram e internautas pediram por ações legais e disciplinares contra os acadêmicos, apontando que as atitudes podem ser enquadradas como crime de importunação sexual de acordo com o artigo 215 do Código Penal, com pena que pode variar de 1 a 5 anos de reclusão. "É um horror pensar que esses homens serão futuros médicos", disse uma usuária.

VEJA MAIS

A reação negativa foi tão intensa que a equipe de futsal masculino da Unisa, de acordo com a deputada estadual Marina do MST (PT-RJ), foi expulsa dos jogos universitários. O influenciador Felipe Neto também cobrou uma punição do Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino. "Olá, ministro. Sei que pode parecer ‘pouco’, mas não é. Que recado o país está dando ao deixar que esses alunos de medicina façam isso impunemente?", escreveu Felipe em seu Twitter.

Até o momento, a Unisa não emitiu uma declaração oficial sobre o ocorrido.

Veja a repercussão:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)