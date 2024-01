Estudante universitária é assassinada enquanto realizava pesquisa para o TCC em Porto Alegre

Sarah Silva Domingues, estudante de 28 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi morta a tiros enquanto realizava uma atividade para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Ilha das Flores, em Porto Alegre, na noite de terça-feira (23). Um homem de 53 anos também foi assassinado no local.

De acordo com informações da Polícia Civil, Sarah estava em frente a um mercadinho na região, fazendo registros fotográficos para sua pesquisa, quando foi atingida por disparos realizados por dois homens em uma moto. O homem que estava no local também foi baleado. Ambos faleceram no local.

Pesquisava focava em questões de justiça social

Colegas de Sarah relataram que a ida até a Ilha das Flores era parte integrante da pesquisa da universitária, que focava em questões de justiça social. Helena Andrade Ew, amiga da estudante, enfatizou que Sarah era uma militante do movimento estudantil e dedicava-se à luta por causas sociais.

A UFRGS lamentou a morte da aluna, expressando solidariedade aos familiares, amigos e colegas. O motivo do crime ainda é desconhecido, segundo a Polícia Civil, que está investigando o caso. A instituição destacou a atuação ativa de Sarah no movimento estudantil, tendo ocupado cargos como coordenadora do Diretório Central dos Estudantes (DCE), diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE), e integrante do Conselho Universitário da UFRGS.

O coordenador-geral do DCE da UFRGS, Everaldo Oliveira, relatou que recebeu chamadas do namorado de Sarah informando sobre o ocorrido.