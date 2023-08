Estudante põe a cabeça para fora da janela de ônibus e morre atingida por poste

Uma jovem estudante morreu em um acidente quando estava em um ônibus, na cidade de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (17). Fernanda Pacheco Ferraz, de 13 anos, estava a caminho de casa, no bairro Chácara do Paraíso, depois de sair do Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes, localizado no bairro Catarcione. Testemunhas que estavam tanto dentro quanto fora do ônibus relatam como a tragédia aconteceu.

Ao embarcar no ônibus, Fernanda escolheu um assento na última janela do lado esquerdo do veículo. Segundo relatos de testemunhas, a jovem decidiu colocar a cabeça para fora da janela com o intuito de acenar para alguns colegas que se encontravam na calçada. Infelizmente, esse gesto resultou em uma colisão com um poste.

Os passageiros a bordo imediatamente alertaram o motorista, que parou o ônibus imediatamente. Os bombeiros foram chamados ao local, porém, ao chegarem, constataram que Fernanda já havia morrido.

O motorista do ônibus é um profissional com mais de 13 anos de experiência na mesma linha, conforme informações fornecidas pela empresa de ônibus. Ele explicou que tentava desviar de alguns veículos estacionados no lado direito da rua estreita e de mão dupla, a Luiz Catarcione, quando o acidente ocorreu.

A empresa de ônibus, Nova Faol, emitiu um comunicado lamentando profundamente o ocorrido e assegurando que está prestando todo o apoio necessário para lidar com essa situação trágica.

O Estado, em reconhecimento à gravidade da situação, decretou luto de dois dias na escola. A Secretaria de Estado de Educação emitiu um comunicado expressando pesar pela morte da estudante e manifestando solidariedade à família.

A íntegra da nota da Secretaria de Educação:

"A Secretaria de Estado de Educação lamenta profundamente o acidente ocorrido com uma aluna do Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes, no bairro Catarcione, em Nova Friburgo, na quarta-feira (16/8), durante seu deslocamento de volta para casa.

Foi decretado luto oficial de dois dias no colégio. As aulas foram suspensas em toda a unidade nesta quinta-feira (17/8), e a turma da aluna só retomará as atividades na próxima segunda-feira (21/8).

A Seeduc se solidariza com a imensa dor da família e vem prestando toda a assistência a ela e à comunidade escolar".