Motorista perde controle de caminhão, cai de ponte e morre em acidente; vídeo

Um motorista de caminhão morreu após um acidente no município de Fundão (ES), na região metropolitana de Vitória, nesta quarta-feira (16). De acodo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), é provável que o homem tenha cochilado ao volante e caiu da ponte. Câmeras de segurança capturaram o momento angustiante da queda.

O veículo seguia na direção de Timbuí, município vizinho. A vítima foi identificada como Gilberto Alves de Souza, de 30 anos, residente de Viana, também no mesmo estado. Ele viajava sozinho. No veículo foram encontradas cargas de um supermercado, com caixas e sacolas. A cabine ficou submersa, enquanto as rodas se encontravam voltadas para cima.

Ainda segundo a PRF, não houve indícios de que o motorista tenha reagido para evitar o acidente, isso porque não foram encontradas marcas de frenagem na pista, levando a supor que o motorista possa ter adormecido ao volante. Os trabalhos de perícia seguiram durante todo o dia no local.

A concessionária responsável pela administração da rodovia acionou recursos de emergência, incluindo ambulâncias, guinchos e equipes de inspeção da empresa. Além disso, a PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e o Corpo de Bombeiros também foram mobilizados para lidar com as consequências do acidente.