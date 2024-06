Estudante pede à Justiça reconhecimento de união estável com padre

Um estudante de biomedicina acionou a Justiça, no último sábado (8), para pedir o reconhecimento de união estável com um padre do município de Itumirim, em Minas Gerais. Os advogados de Fernando Gomes, 25 anos, afirmam que ele e o padre Samuel Detomi, 32 anos, mantiveram um relacionamento amoroso entre janeiro de 2023 e março deste ano. Durante a maior parte desse período, eles teriam morado juntos em uma casa localizada no município de Lavras.

A defesa de Fernando solicita que o padre pague pensão alimentícia até que o estudante consiga se sustentar. Atualmente, Fernando está desempregado e o valor solicitado é de um salário mínimo. Os advogados também pedem que a pensão alimentícia seja paga enquanto o processo estiver em tramitação.

Em maio, Fernando registrou um boletim de ocorrência contra Samuel por lesão corporal. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, ele afirmou que machucou o rosto quando o padre tentou tomar seu celular. "Ele ficou muito agressivo ao tentar pegar o celular da minha mão, para que eu não escutasse um áudio que pudesse comprometer ele, e acabou machucando meu rosto", relatou. No entanto, essa alegação de agressão física não aparece no boletim de ocorrência enviado ao UOL pela defesa de Fernando. No documento, ele menciona sofrer chantagem emocional e pressão psicológica, mas não cita violência física.

O caso ganhou repercussão em maio, quando Fernando expôs nas redes sociais conversas entre ele e Samuel. Diante disso, a Diocese de São João del Rei afastou o padre de suas funções na Paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas, em Itumirim. "Essa medida foi necessária devido à divulgação de material nas mídias digitais contendo denúncias contra o sacerdote. Apesar de doloroso, é essencial para um discernimento profundo e coerente conforme as normas do Direito Canônico", informou a Diocese.

Em nota, a defesa do padre Samuel afirmou que não comentaria os detalhes do caso, mas confirmou o afastamento da paróquia e mencionou que "eventuais medidas cíveis ou criminais, referentes aos fatos divulgados nas redes sociais, serão adotadas perante a Polícia e o Poder Judiciário". O padre também registrou um boletim de ocorrência contra Fernando, mas o conteúdo da denúncia não foi divulgado.