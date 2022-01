Estados brasileiros registram casos de pessoas com dupla infecção por Covid e influenza

Dois estados brasileiros registraram casos de coinfecção por Covid-19 e influenza. Rio de Janeiro e Ceará foram os primeiros no Brasil a identificarem o fenômeno que vem sendo chamado de 'Flurona', unindo os nomes das duas doenças. As informações são da Folha.

No Rio, a 'Flurona' foi identificada em um adolescente de 16 anos, que teve sintomas leves como coriza e febre baixa. Mas, ao persistirem os sintomas, a mãe do jovem o levou ao hospital para realizar testes e o caso foi confirmado.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, porém, ainda não confirma a dupla infecção por falta de 'estudos científicos publicados que confirmem as implicações clínicas e imunológicas', comunicou em nota.

No Ceará, o governo confirmou três casos em Fortaleza (CE). Duas crianças de um ano, com sintomas leves, além de um homem de 52 anos, que não precisou ser internado, foram registrados.

A Secretaria da Saúde do Ceará informou que ainda não sabe qual cepa do coronavírus foi responsável pela infecção do trio, mas apontou que a H3N2, uma das cepas da influenza, foi diagnosticada.