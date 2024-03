Estado e Comitiva da China fortalecem relações comerciais

Representantes da Comitiva Precursora da “Rota da Seda Marítima na Amazônia” se reuniram com profissionais da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), na quarta-feira (28), para estabelecer parcerias, realizar intercâmbios, discussões e colaborações para fortalecer as relações sino-brasileiras.

Durante a reunião foi apresentado o projeto de processamento de biofertilizantes, em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), e aproveitaram para prospectar informações da Codec sobre as potencialidades econômicas do Pará. A Companhia apresentou seu programa de trabalho, atuação e função institucional, além de oportunidades de negócios para empresas chinesas no Estado, incluindo a futura Zona de Processamento e Exportação de Barcarena (ZPE), que despertou o interesse dos investidores para implantação de unidade fabril de biofertilizantes para exportação.

O chefe da comitiva Chen Lihua, professor da Hohai University, destacou a importância da Companhia na relação entre Pará e China. “Pensamos que a Codec desempenha um papel de ponte entre o povo chinês e o povo brasileiro porque a maioria dos chineses não sabe como usar ou como abrigar as tecnologias brasileiras. Nós acreditamos que a Codec é um bom caminho para entender o mercado local, e um parceiro ideal para traçar estratégias de negócios para a região e para a China”, disse o professor.

O presidente da Companhia, Lutfala Bitar, falou sobre o intercâmbio. “A China é o principal parceiro comercial do Brasil, e não podemos deixar de vislumbrar boas perspectivas no relacionamento com o setor produtivo chinês. A visita da Comitiva Precursora e da Sino-Lac vem com a finalidade de estabelecer mais estreitamento na relação com o Pará”, ressaltou o gestor.