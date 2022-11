Esqueleto de 'mão gigante' aparece em praia e impressiona banhistas

O casal Letícia Santiago e Devanir Souza encontrou neste domingo (20) parte de um esqueleto de uma mão. O fóssil estava na praia Balneário Mares do Pontal, localizada em Ilha Comprida, litoral de São Paulo. As informações são do portal Metrópoles.

“Cedinho, eu e meu namorado andávamos pela praia, quando encontramos essa ‘espécie de mão’. Não achamos que pode ser humana, por conta do tamanho e quantidade de falanges. Estamos impressionados”, disse Letícia nas redes sociais.

O biólogo marinho Eric Comin explicou que o esqueleto é de um cetáceo, ou seja, um mamífero aquático, como uma baleia ou um golfinho. Segundo o especialista, o animal deve ter morrido no mar há cerca de um ano e meio.

Letícia contou que as “três pontinhas dos dedos estavam para cima”. “É muito grande. Pensa em um ‘trem duro da bexiga’. Que bicho que é a gente não sabe? E, se é um alienígena, pior ainda!”, afirmou a mulher, em tom de brincadeira.

Apesar de já ter identificado que os ossos pertencem a um cetáceo, o biólogo disse que, para saber a espécie exata, seria necessária uma análise mais detalhada. Considerando o tamanho do esqueleto, Comim acredita se tratar de um golfinho.

A recomendação, ao encontrar uma ossada de animal marinho, é acionar a Polícia Ambiental da região.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).