Espuma de origem desconhecida aparece em estação de tratamento e abastecimento de água é suspenso

O manancial da Estação de Tratamento (ETA) Guandu, que atende 13 milhões de pessoas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi tomado por uma espuma branca, de origem ainda desconhecida. Como forma de garantir a segurança hídrica da população, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) resolveu fechar preventivamente a captação das piscinas de filtração e o abastecimento de água a partir da estação foi suspenso. "O protocolo de contingência foi acionado em razão das alterações da qualidade da água bruta (não tratada)", informou.

De acordo com a Cedae, a medida deve ser mantida pelo menos até 11h30, quando os resultados dos primeiros testes laboratoriais da espuma devem sair. “Técnicos monitoram continuamente as condições do manancial até que a concentração deste material não represente risco e, assim que a situação for controlada, a operação da ETA será retomada”, disse a Companhia.

Ainda segundo a Cedae, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) já foi notificado para a tomada das devidas providências, bem como as concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, responsáveis pela distribuição de água nas regiões atendidas pelo Sistema Guandu, também foram comunicadas.

Para o diretor de Operações e Grande Saneamento da Cedae. Daniel Okumura, a substância veio de “um surfactante [detergente]”. Ele explica que diversos tipos de indústrias, e até mesmo residências, lançam detergente na água. "Então é difícil descobrir a origem”, declarou.