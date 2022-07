Esposa de bolsonarista que matou guarda municipal diz que ele fazia ronda no local da festa

A esposa do policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, que assassinou a tiros o tesoureiro Marcelo Arruda, do PT de Foz do Iguaçu (PR), no último sábado (9), afirmou que o marido fazia ronda na associação no momento em que a festa de aniversário da vítima ocorria. As informações são do portal Terra.

Em depoimento à polícia na última segunda-feira (11), a mulher de Guaranho negou que ele já conhecesse Arruda e esclareceu que o marido era membro da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, local onde acontecia a festa do guarda municipal. Segundo ela, o agente penitenciário frequentava o espaço de forma recorrente, geralmente às terças e sextas-feiras. No momento da festa de 50 anos de Marcelo Arruda, Guaranho fazia uma ronda pela associação.

Jorge Guaranho, que é apoiador de Jair Bolsonaro, invadiu a festa e discutiu com o tesoureiro do PT. Minutos depois ele retornou e trocou tiros com Marcelo, que acabou morto. Imagens de câmeras de segurança do salão de festas registraram a ação.

VEJA MAIS

O filho da vítima, Leonardo Arruda, nega que o pai tenha jogado pedra contra o carro de Guaranho. "O cara, a princípio, fez um movimento como se estivesse armado. A primeira reação dele (Marcelo Arruda) foi pegar um punhado de terra e tacar nele. Ao contrário do que estão falando que era pedra ou copo de cerveja, era um punhado de terra", afirmou em entrevista ao Estúdio I, da GloboNews.

O guarda municipal foi sepultado na tarde da segunda-feira (11), no Cemitério do Jardim São Paulo, em Foz do Iguaçu. Já Jorge Guaranho segue internado no Hospital Municipal da cidade e apresenta estado de saúde considerado grave, porém estável. Mesmo internado, ele já teve a prisão preventiva decretada.

(*Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política).