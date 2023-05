​‘Erro de digitação’: Prefeitura de Cravolândia (BA) recua e suspende sacrifício de animais de rua

Após repercussão negativa nas redes sociais e na cidade, a Prefeitura de Cravolândia, no sudoeste da Bahia, voltou atrás e alterou o decreto sobre abate dos animais abandonados na cidade. O decreto foi publicado no Diário Oficial no último dia 5. O recuo ocorreu na última sexta-feira (19).

A administração municipal reconheceu um “erro de digitação” na versão anterior do decreto, que havia sido divulgado no dia 5. Com a modificação, o novo texto determina que os animais abandonados devem ser recolhidos e encaminhados para um local designado pela prefeitura, que não foi especificado.