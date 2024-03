Equipe de reportagem é assaltada durante gravação de matéria sobre insegurança; vídeo

Na noite de segunda-feira (26), a equipe de reportagem da TV Metrópole foi assaltada enquanto gravava uma matéria sobre a insegurança no Bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, Ceará. O momento do crime foi registrado pelas próprias vítimas, o repórter Nathan Gomes e o cinegrafista. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver o repórter narrando a ação dos criminosos na região e como eles não se intimidavam. A ironia se completa quando, segundos depois, a equipe é rendida por dois homens em uma motocicleta. "Os criminosos não têm medo de câmeras de vigilância e até mesmo do patrulhamento de seguranças realizado aqui na região", diz Nathan na filmagem, antes de ser abordado pelos assaltantes.

VEJA MAIS

"O garupeiro foi logo puxando o revólver, anunciando o assalto e pedindo o celular. O cinegrafista falou que não tinha, aí ele [suspeito] olhou para mim e disse que se eu não entregasse eu iria levar um tiro. Eu entreguei e depois ele disse: 'não olha para a gente, senão eu atiro'", relatou Nathan.

Nas imagens é possível ver que um dos suspeitos, inclusive, vestia a camisa de um aplicativo de transporte, enquanto o outro, na garupa, apontava uma arma para os jornalistas. Segundo informações do g1, até o momento, a Polícia Militar não se pronunciou sobre o caso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)