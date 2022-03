Entrevista com morador de rua agredido por personal reacende memes na web

A entrevista exclusiva concedida ao portal Metrópoles pelo morador de rua Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, que ficou nacionalmente conhecido após ter sido flagrado tendo relações sexuais com a esposa de um personal trainer, no Distrito Federal, reacendeu o interesse da mídia pelo episódio.

Depois que os detalhes revelados por ele sobre o que aconteceu no dia em que foi abordado por Sandra Mara e convidado por ela (na versão relatada à Polícia) a fazer sexo, sendo horas mais tarde surpreendido e agredido por seu marido, Eduardo Alves, ganharam o noticiário de todo o país, internautas soltaram a imaginação e invadiram a web com novos memes. Até o perfil oficial do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, entrou na onda.

Confira algumas publicações: