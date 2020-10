Entregador escapa por um triz de ser prensado por reboque

Ítalo Bruno Oliveira Carvalho, de 23 anos, por pouco não foi esmagado por um reboque no último sábado (17). O reboque estava desgovernado e bateu na motocicleta do entregador, que estava agachado, por trás da moto, distraído com o celular. Ele teve um ferimento na perna e teve que levar 20 pontos. O jovem se recupera em casa.

Ele conta que o reboque se desprendeu de um caminhão de bebidas que estava parado na rua, no município de Cezarina (GO), a 71 km de Goiânia. O reboque saiu descendo pela via, derrubou o muro da distribuidora de bebidas e bateu no local exato em que ele estava, junto à sua motocicleta.

No momento do acidente, o rapaz estava agachado, mexendo no celular, por trás da moto. Depois, o reboque invade o local e derruba uma pilastra do imóvel. Ítalo desvia, pulando para a esquerda. Logo após, o reboque esmaga a moto contra a parede e para depois de danificar parte da edificação da distribuidora de bebidas.

O jovem contou que não viu o reboque descendo em sua direção e foi o grito de um homem que passava na rua que o salvou.

“Estou vivo por um milagre. Vi o vídeo e todas as vezes sinto um gelo no corpo, pois se não fosse um homem que estava na rua que gritou ‘cuidado’ eu tinha morrido ali. Na hora, eu levantei a cabeça e já vi o reboque encostando, foi tudo muito rápido e eu consegui ir para o lado. Foi o grito que me salvou, foi um milagre. Nasci de novo”, disse.

O entregador informou que não registrou o acidente na polícia. A distribuidora tampouco, pois o proprietário do caminhão se comprometeu em pagar a recuperação da moto e os dados causados ao muro e parede da distribuidora.

Ítalo disse que está recebendo assistência médica do homem, que não teve o nome divulgado pela vítima.