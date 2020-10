‘Manda outro motoboy que seja branco’, diz cliente a restaurante

O entregador de uma hamburgueria foi vítima de racismo por parte de um cliente, quando foi realizar uma entrega em um condomínio de luxo, no último domingo (27), em Goiânia.

Elson Oliveira Santos, de 39, foi surpreendido quando alguém se recusou a ser atendido por ele. O cliente que realizou o pedido chegou a enviar mensagens para a hamburgueria. “Esse preto não vai entrar no meu condomínio”, “manda outro motoboy que seja branco”, “eu não vou permitir esse macaco”, escreveu.

A gerente do local falou que, à primeira vista, não acreditou no que tinha lido. “Acho que a cliente ligou na portaria para saber se o entregador havia chegado, ficou sabendo da cor dele e se recusou a receber o pedido. A pessoa ainda finalizou o chat dizendo que não compra em restaurante judaico“, disse.

“Não toleramos racismo“, foi a resposta do estabelecimento. Os prints foram publicados no Twitter pela gerente do local.

ele chegou aqui sem reação, tendo que fazer mais duas entregas aqui no goiânia 2 mesmo. para a mulher, falei que o pedido dela não seria entregue, mas querendo de mil formas falar tudo que passava na minha cabeça. pic.twitter.com/JsIfkPeTb5 — carol (@carolxctavia) October 27, 2020

“Ele chegou aqui sem reação. Fui para casa chorando, é um absurdo. Meu medo é a pessoa ficar impune, devido ao dinheiro que tem. Mas eu espero que essa criminosa pague pelo crime de racismo que cometeu”, afirmou a funcionário do estabelecimento lembrando que precisou explicar o caso para Elson.

O dono da hamburgueria, Éder Leandro Rocha, disse que na tarde desta terça-feira (27), ele, a gerente do local e Elson Oliveira vão procurar a Polícia Civil (PC) para registrar um boletim de ocorrência.

‘Agora é encontrar forças e tentar superar’, diz o entregador

Em conversa com o Mais Goiás, Elson Oliveira contou que nunca tinha sido vítima de racismo enquanto realizava as entregas por Goiânia.

“Estou indignado com a situação. Mas agora é encontrar forças e tentar superar“, diz.

Na manhã desta terça-feira (27), foi publicado no Instagram da hamburgueria, um vídeo no qual o entregador aparece agradecendo as mensagens de apoio que tem recebido desde domingo.

“É muito dolorido para gente que trabalha assim, passar por uma situação como essa. Mas eu agradeço a atenção de todos”.