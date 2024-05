'Enem dos Concursos': candidatos podem pedir reembolso do valor da inscrição; veja as condições

Os inscritos para o Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos concursos", possuem direito a reembolso do valor da inscrição, que esteve R$ 60 para candidatos com nível médio e R$ 90 para candidatos que vão concorrer às vagas de ensino superior.

Reembolso

As condições de reembolso são previstas nos editais dos oito blocos temáticos do CNU. O texto desses documentos considera as justificativas:

problemas logísticos, que justificam a devolução dos valores pagos pela inscrição;

fatores de força maior, como desastres naturais que prejudiquem a aplicação do CPNU devido ao comprometimento da infraestrutura do local;

falta de energia elétrica, que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural.

Calor, frio, desconforto com a mobiliária e situações de barulho que não comprometam a prova não são considerados motivos para reembolso.

O direito ao reembolso pelo candidato foi destacado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) devido as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

As provas, que seriam aplicadas neste domingo (05), foram adiadas em razão das fortes chuvas que atingem o estado. Devido à situação de calamidade que se encontra as cidades gaúchas, com municípios alagados e moradias destruídas, o órgão, que inicialmente havia mantido a aplicação da prova mesmo com as enchentes nas cidades gaúchas, decidiu por adiar o exame.

Como pedir reembolso?

O pedido de reembolso deve efetuado por meio da Área do Candidato, na mesma seção da internet onde o participante realizou a inscrição. Para acessar sua conta, é necessário fazer login com os dados da conta do portal do governo federal Gov.br.

As solicitações serão analisadas, individualmente, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela Fundação Cesgranrio, que fará a devolução do valor se julgar válido o pedido de reembolso.