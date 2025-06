Enem 2025: prazo para pagamento da taxa de inscrição termina na quarta-feira (18)

Os estudantes que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 têm até quarta-feira (18) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85. O pagamento é necessário para confirmar a participação nas provas, que serão aplicadas nos dias 2 e 9 de novembro.

O período de inscrições terminou na última sexta-feira (13). Agora, os candidatos precisam ficar atentos ao prazo para efetivar sua participação no exame.

Formas de pagamento

O pagamento da taxa pode ser feito por boleto, Pix, cartão de crédito, débito em conta-corrente ou poupança. O boleto está disponível para geração na Página do Participante, plataforma oficial do Enem.

Para quem optar por Pix, o' processo é simples: basta escanear o QR Code que aparece no boleto gerado.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas em 2025 têm isenção automática da taxa de inscrição e, por isso, não terão boleto gerado pelo sistema.

Provas

A aplicação das provas do Enem 2025 está mantida para os dias 9 e 16 de novembro nas 27 unidades da federação. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os candidatos farão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na capital paraense, no período.

Cronograma e datas do Enem 2025

Provas — no Brasil: 9 e 16 de novembro

Provas — em Belém, Ananindeua e Marituba: 30 de novembro e 7 de dezembro

Sobre o Enem

O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O exame avalia o desempenho escolar ao final da educação básica e, ao longo dos anos, se consolidou como a principal avaliação nacional para estudantes do ensino médio.