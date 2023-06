Enem 2023: Janja e Lula reforçam período de inscrições: 'até o dia 16'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e do ministro da Educação, Camilo Santana, passaram para lembrar que as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023) terminam na semana que vem, na sexta-feira (16). A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 de junho, podendo ser feita dia 21 de junho, podendo ser por boleto, PIX ou cartão de crédito.

No Instagram de Janja, Lula disse “você menino e menina que querem estudar para garantir o seu futuro, se inscrevam no Enem. Vamo bater recorde, outra vez, e vamos até o dia 16 fazer esse ministro (Camilo) ter orgulho da juventude brasileira”.

Na sequência, o ministro Camilo acrescentou a importância do Enem. “É o Enem que dá acesso ao ensino superior através do Sisu, do ProUni, do Fies. Portanto, a inscrição vai até o dia 16 de junho”, comentou Santana.

​Na descrição da publicação, Janja diz que “o acesso à educação de qualidade é um direito de todas e todos e, ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada 'pra' educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni)”.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o cronograma e as regras para o Enem 2023 estão no edital publicado no início deste mês de junho.

Nos dias 5 e 12 de novembro as provas serão realizadas, ou seja, em dois domingos. No primeiro, serão aplicadas 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação. Já no segundo domingo, 45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza.