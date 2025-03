Empresas de internet são alvo de ataques criminosos no Ceará na madrugada desta segunda

Duas provedoras de internet foram atacadas na madrugada desta segunda-feira (17) em Caucaia, no Ceará. No bairro Soledade, cinco criminosos encapuzados invadiram a sede da Giga+, despejaram um líquido inflamável e incendiaram o local. Outro ataque ocorreu no bairro Parque São Gerardo.

De acordo com informação do G1, a Secretaria da Segurança Pública informou que um homem de 20 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, foi preso por envolvimento no incêndio e autuado por crime contra a incolumidade pública, que coloca em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio. A pasta afirmou que continua as buscas pelos suspeitos das duas ações criminosas.

Ainda não há confirmação se os ataques desta segunda-feira foram orquestrados pelo Comando Vermelho, facção que já havia mirado empresas do setor na última semana. O grupo exige pagamentos das operadoras para permitir a oferta do serviço e realiza ataques contra aquelas que recusam a cobrança. As ações incluem disparos contra as fachadas das empresas, depredação, queima de veículos e sabotagem de cabos de fibra óptica, deixando clientes sem internet.

Na semana passada, a operação Strike prendeu 24 membros do Comando Vermelho suspeitos de participação na série de atentados ocorridos entre 22 de fevereiro e 11 de março. Além disso, operadoras clandestinas de internet, que atuavam sob comando da facção, foram desativadas.

Em Caridade, município mais afetado, centenas de cabos foram destruídos, deixando 90% dos clientes sem conexão. Segundo o delegado Alisson Gomes, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, os ataques têm o objetivo de forçar as empresas a repassarem parte da mensalidade paga pelos usuários à facção.

Diante da escalada da violência, provedores de internet chegaram a suspender atividades em algumas regiões do Ceará. Até o momento, oito ataques foram registrados em Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Caridade, sendo seis apenas na última semana. Pelo menos quatro empresas foram alvo das investidas criminosas.