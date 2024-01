Empresário Thiago Brennand é condenado mais uma vez, agora por estupro de massagista

O empresário Thiago Brennand foi sentenciado a 8 anos de prisão, na quarta-feira (17), em um segundo caso de estupro, dessa vez envolvendo uma massagista. O crime ocorreu em março de 2022 durante uma sessão de atendimento. A juíza Raisa Alcântara Cruvinel Schneider, da 2ª Vara de Porto Feliz (SP), além da pena de prisão em regime fechado, determinou uma indenização de R$ 50 mil à vítima. Ainda cabe recurso.

A sentença destaca a grave ameaça feita por Brennand à vítima, incluindo a "presença ostensiva de armas de fogo não apenas no quarto em que ocorreu o ato sexual não consentido, mas em toda a residência do acusado". A juíza também descreve o empresário como alguém com "personalidade deturpada e violenta".

É a terceira condenação de Brennand em primeira instância

Thiago Brennand nega as acusações. Sua defesa questiona depoimentos de testemunhas, laudo psicológico apresentado pela vítima e alega que o empresário foi vítima de um conluio para extorsão, entre outros pontos.

Essa é a terceira condenação de Thiago Brennand em primeira instância. Em outubro de 2023, ele foi condenado a dez anos e seis meses de prisão por outro estupro, cometido contra uma norte-americana. No mês seguinte, recebeu uma pena de um ano e oito meses de prisão por agredir uma modelo em uma academia em São Paulo.

Brennand está sob custódia desde abril de 2023 no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na capital paulista, aguardando julgamentos adicionais. Detalhes do caso da massagista, que resultou nesta nova condenação, foram revelados através de mais de 6.000 páginas de documentos.