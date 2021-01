Empresário, dono de loja que causou grande aglomeração em Belém, recebe alta após covid

Após ficar dois dias internado em São Paulo, o empresário Luciano Hang, de 58 anos de idade, mais conhecido como "o velho da Havan", publicou foto em seu Instagram em que aparece na porta do Hospital Sancta Maggiore, na cpaital paulista, para anunciar sua saída. Ele estava internado desde a última terça-feira (19), com quadro de covid.

"A vida é uma só e temos que lutar com todas as forças para preserva-la. Prefiro pecar pelo excesso do que errar sem ao menos tentar. Hoje o sentimento é de gratidão", disse ele na postagem.

Luciano Hang é o dono das lojas Havan. Em outubro do ano passado, na véspera do Círio de Nazaré, o empresário promoveu a inauguração de sua primeira loja na capital paraense, o que provocou uma enorme aglomeração de pessoas. Reveja:

Na época, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) chegou a fechar a primeira unidade da rede de megalojas de departamentos aberta na Grande Belém, após os tumultos e as aglomerações registrados durante a inauguração. A megaloja da Augusto Montenegro foi notificada pelo não cumprimento das regras de distanciamento social previstas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelos decretos estaduais de controle da pandemia da covid-19.