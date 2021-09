Empresário atropela e mata motoboy a 163km/h e depois foge do local do crime

Um acidente de trânsito ocorrido na madrugada do último sábado (11), em João Pessoa (PB), ganhou destaque e provocou revolta após imagens captadas por uma câmera acoplada ao veículo que causou a batida ganharem a internet. Elas registram o momento exato em que o motoboy Kelton Marques, de 33 anos, é violentamente atingido pelo Voyage conduzido pelo empresário Ruan Ferreira de Oliveira, 28 anos, que, embriagado, atravessou um sinal vermelho a 163km/h. As informações são do portal ClickPB.

Kelton era entregador por aplicativo e trabalhava em um restaurante que atendia nas madrugadas. Na hora do acidente ele já havia terminado todas entregas da noite e voltava para casa. Ao chegar em um cruzamento na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, no bairro de Manaíra, ele parou e aguardou o sinal verde abrir para seguir viagem. E antes que pudesse se dar conta, foi atingido pelo carro que vinha em alta velocidade e arremessado para o outro lado da via.

O carro de Ruan Ferreira de Oliveira (mais conhecido por Ruan Macário) ficou parcialmente destruído, mas ele não chegou a ser socorrido, pois fugiu do local correndo logo após o acidente. Na fuga, ele deixou para trás toda a sua documentação, que foi recolhida pela Polícia Civil, assim como o vídeo que mostra a sua fuga sem prestar socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para atender a ocorrência, mas não havia mais nada que pudesse ser feito para salvar o motoboy que, segundo os paramédicos, morreu instantes após a colisão.

Kelton Marques era representante comercial e fazia extra como motoboy para complementar a renda familiar. Ele deixou a esposa e duas filhas pequenas. Foram encontradas latas de cerveja e uma quantidade de maconha no carro do motorista. Ruan Ferreira de Oliveira teve o pedido de prisão protocolado pela Polícia Civil, mas, não foi encontrado até o momento. “Eu pedi a prisão temporária pelo homicídio e o Ministério Público optou pela preventiva. Assim a justiça entendeu e decretou pela prisão preventiva pelo homicídio com dolo eventual”, informou o delegado de Crimes contra a Pessoa da Capital, Rodolfo Santa Cruz, que investiga o caso.

O advogado do empresário disse, nesta segunda-feira (13), que o mesmo tem a intenção de se apresentar e que está abalado emocionalmente, mas que ainda não conseguiu conversar com Ruan sobre o acidente. Harley Cordeiro também disse que entende a eixstência de um clamor popular por justiça nesse caso, porém seu cliente está sendo ameaçado até de morte. Ele teria desativado suas redes sociais por conta das mensagens de ódio que vinha recebendo. "Os pais de Ruan tiveram que mudar de número de telefone umas oito vezes já e o pessoal descobre e fica ameaçando", informou.

Por ironia, numa publicação feita por Ruan Macário no mês passado, em suas redes sociais, o empresário disse que deveria ser permitido matar motoqueiros. O advogado chegou a pedir escolta policial para que ele pudesse se apresentar em segurança. A expectativa é que isso possa acontecer nesta terça-feira (14). O corpo de Kelton foi sepultado sob aplausos no último domingo (12), na cidade de Bayeux. Familiares e amigos pediam justiça. Entregadores fizeram homenagens à vítima.