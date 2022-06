Empresa cria licença para funcionário que adotar animal de estimação

Com o objetivo de incentivar a adoção consciente de pets, uma startup de banho e tosa por aplicativo, localizada em Ribeirão Preto, São Paulo, resolveu implementar a licença "peternidade" para funcionários que adotarem algum animal de estimação. A folga de dois dias está disponível na empresa desde meados de abril de 2022.

A licença funciona da seguinte forma: o funcionário deve comprovar a adoção, mas não necessariamente precisa ter um formulário de responsabilidade. Os dois dias de folga não são descontados na folha de pagamento e, normalmente, são concedidos logo na sequência da adoção. Porém, o profissional precisa informar a empresa com pelo menos cinco dias antes.

"Quando você adota um cão adulto, por exemplo, ele já tem alguns vícios, alguns receios. Então o funcionário faz a adoção e tira essa folga para poder fazer a adaptação do pet na casa e da pessoa com o animal também. A gente quer que isso se torne um exemplo para outras empresas”, disse Thiago Calixto, cofundador do empreendimento.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, existem mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo que 10 milhões são gatos e 20 milhões cães. Os números alarmantes foram um dos impulsores para a criação da licença.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)