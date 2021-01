Em surto psicológico, PM de folga dá quatro tiros em vizinho

Em uma possível crise psicológica, uma policial militar que estava de folga acabou dando quatro tiros em um homem, na madrugada desta sexta-feira (8). O caso aconteceu em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a capitão e porta-voz da Polícia Militar, Layla Brunnela, a corporação recebeu uma chamada às 2h40 informando uma invasão de domicílio e disparos de arma de fogo.

O condômino fica a poucos metros do Batalhão onde a PM trabalha, no bairro Jardim das Alterosas.

"Logo com a chegada da guarnição foi identificado que [a autora] é uma PM da ativa e que estava com a fala desconexas, aparentando estar com surto em uma situação mais complicada psicologicamente e emocionalmente", disse.

Testemunhas disseram no registro do Boletim de Ocorrência que ouviram barulho na área privativa do apartamento e, na sequência, dois disparos.

"[Os tiros] quebraram a porta de vidro que dava acesso aos fundos do imóvel. Logo na sequência, a autora se aproximou ao quarto do casal e teria falado ideias desconexas, dizendo que estava sendo prosseguida e que tinha uma pessoa atrás dela naquele momento", disse a capitão.

Enquanto as pessoas tentavam acalmar a militar, ela pediu para sair do apartamento, mas neste momento a vítima se aproximou da porta, quando novos disparos foram feitos.

"Quatro tiros atingiram a vítima, sendo três nas pernas e um na nádega. Esses ferimentos não trazem risco de morte segundo o médico, mas ele passa por cirurgia. A policial está no hospital Mater-Dei recebendo atendimento, mas consta transferência para um hospital psiquiátrico", relatou a porta-voz da PM de Minas Gerais.

Informações repassadas pela corporação dão conta ainda de que a autora dos disparos perdeu um parente próximo nos últimos dias e que ela vive sozinha em Betim, sendo que os familiares são de outro estado. Por estar de folga durante os disparos, ela será investigada por crime comum, ou seja, não por crime militar. O armamento dela foi apreendido.