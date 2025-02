Em pronunciamento oficial, Lula confirma pagamento do Pé-de-Meia nesta terça-feira (25)

Em pronunciamento realizado na noite desta segunda-feira (24), transmitido em rede nacional de rádio e televisão, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, confirmou que o benefício de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia será pago nesta terça-feira (25). O programa de incentivo financeiro-educacional do Governo Federal funciona na modalidade de poupança, destinado a estudantes matriculados no ensino médio e educação de jovens e adultos do ensino público brasileiro. Recebem o valor os estudantes que passaram de ano, e os que concluíram o ensino médio estão aptos a sacar o valor.

“O pagamento da poupança de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira”, esclarece.

Segundo o presidente, “mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano”. Ele comemora o indicador e afirma que a medida auxilia a melhorar a qualidade do ensino e aumentar a renda das famílias. São cerca de 4 milhões de jovens inscritos atualmente.

Os alunos recebem R$ 200 se mantiverem a frequência nas aulas, e um acréscimo no mesmo valor se participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Conforme o anúncio, o valor total acumulado pode chegar a mais de R$ 9 mil. Além da possibilidade do saque, outra novidade para os que concluíram o ensino médio recentemente é o Pé-de-Meia Licenciatura, focado em incentivar a formação de mais professores.