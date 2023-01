Em pronunciamento em rede nacional, Hamilton Mourão fala sobre gestão no governo Jair Bolsonaro

Em pronunciamento em rede nacional, o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, na noite deste sábado (31), falou sobre gestão no governo do presidente Jair Bolsonaro.

“Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação, em torno de um projeto de país, deixaram com que o silêncio, ou o protagonismo inoportuno e deletério, criasse um clima de caos e de desagregação social. E, de forma irresponsável, deixaram que as Forças Armadas, de todos os brasileiros, pagassem a conta. Para alguns, por ilação. E, para outros, por fomentar um pretenso golpe”, afirmou.

Ele acrescentou que a alternância do poder em uma democracia é saudável. E deve ser preservada. Mourão, que convocou um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para a noite deste sábado (31), assumiu o Executivo com a viagem de Jair Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos na tarde desta sexta-feira (30). Mourão é senador eleito pelo Rio Grande do Sul.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomará posse neste domingo (1º).

