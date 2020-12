Em briga, mulher mata companheira com facada no pescoço

Uma mulher matou sua companheira com uma facada no pescoço na última segunda-feira (7), no Bairro São Gonçalo, em Planalto da Serra, no Mato Grosso. A única testemunha do crime, uma jovem de 25 anos, contou que as três estavam na residência do casal tomando cerveja quando as duas começaram a brigar de forma alterada. A jovem resolveu ir embora, mas enquanto ainda estava perto da casa, ouviu gritos, olhou para trás e viu a vítima correndo e atravessando a rua. Ela voltou para ver o que havia acontecido e viu o sangue na casa. Nesse momento, resolveu ligar para a irmã da suspeita e contar o que havia ocorrido.

A suspeita é Michelle da Costa Lara, 32 anos, e a vítima Elizama Cristina Moreira, 25 anos. A Polícia Militar foi acionada pela irmã da suspeita, que encontrou a cunhada morta. Uma equipe foi até o local e encontrou a casa com a porta aberta, a luz acesa e manchas de sangue na sala e na cozinha. Elizama foi encontrada no jardim da frente da casa, ensanguentada e com uma perfuração do lado esquerdo do pescoço, já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a médica apenas pôde constatar a morte da vítima.

A irmã da suspeita disse que estava na casa da mãe quando o crime aconteceu e foi chamada por uma amiga do casal. Quando ela chegou, viu o sangue e o corpo e acionou a polícia. A casa para onde a vítima tentou correr pertence a tios da suspeita, que também consideravam Elizama como sobrinha, pois ela frequentava o lugar diariamente. Antes de morrer, ela chegou a mandar uma mensagem para a tia dizendo: “Michelle me machucou”, mas quando a tia perguntou onde ela estava, já não obteve resposta.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e será investigado pela Polícia Civil de Chapada dos Guimarães (70 km de Cuiabá). A suspeita, até o registro da ocorrência, não havia sido localizada.