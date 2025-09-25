Em Brasília, Nay Barbalho recebe premiação por atuação em políticas de acessibilidade e inclusão

A vereadora Nay Barbalho foi uma das personalidades contempladas com o Prêmio Brasil Mais Inclusão, na categoria Mérito Darci Barbosa, entregue na última quarta-feira (24) em cerimônia realizada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília.

O prêmio é uma homenagem anual concedida a entes federados (União, Estados e Municípios), empresas públicas e privadas, Organizações Não Governamentais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e personalidades que se destacam na promoção da inclusão de pessoas com deficiência. Neste ano, foram reconhecidas dez instituições, sendo cinco na categoria “Mérito Darci Barbosa” e cinco na categoria “Mérito João Ribas”.

Durante sua fala, Nay Barbalho destacou os desafios de promover políticas públicas de inclusão no Brasil e agradeceu o reconhecimento. “Fazer política pública de inclusão neste país é mais do que fazer política: é fazer uma revolução. Porque precisamos lutar contra um sistema, contra a falta de consciência política e de consciência de classe”, afirmou.

Ela também ressaltou as dificuldades enfrentadas no Pará, segundo maior estado do Brasil em extensão territorial. “Num estado como o meu, muitas vezes, dentro de um mesmo município, percorremos mais de mil quilômetros. É desafiador. Mas momentos como este mostram que não estamos sós nessa jornada”, comentou.

A vereadora frisou ainda a importância de reconhecer quem abre portas para a inclusão: “Quando pensamos que estamos fracos diante de tantos desafios, vemos que não estamos sós. Há muitas outras pessoas fazendo inclusão neste país, e, por isso, precisamos continuar”, defendeu.

Reconhecimento

O deputado Pastor Cláudio Mariano, responsável pela indicação de Nay Barbalho ao prêmio, também destacou a atuação da parlamentar. “Nayara Barbalho é advogada, especialista em autismo e mãe atípica. Foi a primeira secretária municipal de Inclusão e Acessibilidade e a primeira coordenadora estadual de Política para o Autismo. Em seu nome, parabenizo todos os demais contemplados”, falou.

Nay Barbalho encerrou seu discurso reforçando a união em torno da pauta da inclusão. “A luta pela inclusão não é ideológica, não é de direita nem de esquerda, não é partidária: é uma luta de país. Aqui, percebemos que são poucas, ou quase nenhuma, as pautas que realmente nos unem. E a pauta da inclusão é uma delas”, finalizou.