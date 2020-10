Em ano de pandemia, empresa oferece vaga de 'Papai Noel' virtual

Uma vaga de emprego tem chamado a atenção de homens na web. Uma empresa de eventos postou no Facebook uma vaga para 'Papai Noel' virtual. Os requisitos são apenas três: homem acima dos 18 anos, com voz de 'Papai Noel' e paciente com crianças.

"Teremos painéis eletrônicos com Papai Noel Digital em shoppings em todo o Brasil onde as crianças irão falar no telefone por alguns segundos achando que é o Papai Noel".Você precisa conversar por telefone com crianças através de uma plataforma/site via internet. Elas irão dialogar achando que é o Papai Noel. Terá um script simples a ser seguido para que a conversa não se estenda e cada ligação deve durar menos de 1 minuto", diz a descrição do trabalho.

Ao todo, são ofertadas 25 vagas, com carga horária de 3h ao dia e o rendimento é R$2.730 para trabalhar por 42 dias consecutivos (de 13 de novembro a 24 de dezembro. A candidato pode ser e qualquer lugar do Brasil e o trabalho será home office.

Papai Noel digital (Freepik)

Ficou interessado? Basta enviar um áudio com a seguinte frase por email (mauro@grupomm9.com.br) ou WhatsApp (11) 98142-8443 : "Ho Ho Ho, aqui é o Papai Noel (dizer seu nome), moro na cidade (dizer qual). Na noite de Natal levarei presentes para todas as crianças. Agora vou me despedir porque ainda tenho muitas cartinhas para abrir. Desejo a você e sua família um feliz Natal e um próspero ano novo, Ho Ho Ho".