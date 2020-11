Eleitora cadeirante relata dificuldade para conseguir votar

Paloma Santos tem deficiência e compartilhou sua dificuldade para exercer o direito ao voto. Ela contou em seu perfil no Twitter que trocaram sua seção para votar, mas a colocaram em uma sala com degrau grande, sendo que ela se locomove com a ajuda de uma cadeira de rodas. O relato da ilustradora viralizou, com mais de 18 mil curtidas.

Ela contou que as pessoas que estavam na sala de votação não quiseram descê-la com sua cadeira para evitar problemas. Uma pessoa que é responsável pela acessibilidade foi chamada, mas indicou que Paloma voltasse para casa, justificasse a ausência e depois fosse solicitar outra mudança de seção, desencorajando o voto da ilustradora. No entanto, Paloma contou que não desistiu e ficou no local por mais de 30 minutos em busca de uma solução para que pudesse votar.

A ilustradora relatou que uma mulher na zona eleitoral disse que só poderia ajudá-la se fosse alguém da família que estivesse com ela. Paloma, então pediu a ajuda de um primo que mora próximo. "E ele ‘Ué, porque você não justifica?’. Desliguei o telefone. Familiares babacas: temos”, escreveu.

Depois, Paloma compartilhou o final da sua saga para votar. Ela conseguiu. A diretora da escola se mobilizou e achou madeiras para improvisar uma rampa. “Ser PCD [pessoa com deficiência] é isso. Correr o risco de ter seus direitos negados e questionados repetidamente”, finalizou.