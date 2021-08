Edifício pega fogo, desmorona parcialmente e assusta moradores

Um edifício, em São Paulo, pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (4). As informações são que o prédio, de cerca de cinco andares, abriga um galpão de tecidos. As chamas atingiram o telhado do galpão e uma parte da construção desabou. Não há feridos. As informações são do G1 São Paulo.



Dezenove viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local para conter o incêndio. Devido ao incidente, o trânsito da região está congestionado.

(Reprodução: GloboCop)