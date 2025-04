Éder Mauro e Rogério Barra participam de ato na Paulista pela anistia aos presos do 8 de janeiro

O deputado federal Éder Mauro e o deputado estadual Rogério Barra, ambos do PL-PA, confirmaram neste domingo (6) a participação no ato na avenida Paulista, em São Paulo, que reúne lideranças da oposição em defesa da anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Em publicação nas redes sociais, o Éder Mauro relatou ter se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), antes do evento.

“A convite do governador @tarcisiogdf e do presidente @jairmessiasbolsonaro, estamos tomando um café da manhã no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. Em seguida, partiremos rumo à Avenida Paulista, onde tenho certeza de que faremos uma manifestação grandiosa por anistia humanitária aos presos políticos do 8 de janeiro”, escreveu o parlamentar no perfil dele.

Crítico das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação aos envolvidos nas invasões às sedes dos Três Poderes, o deputado voltou a se manifestar contra as condenações determinadas pela Corte. “Não podemos aceitar que o STF imponha penas tão duras a pais e mães de família, enquanto libera traficantes e corruptos. O Brasil quer a anistia!”, afirmou o deputado na legenda.

Ainda nas redes sociais, ele Éder Mauro compartilhou um vídeo ao lado de aliados, como o deputado estadual Rogério Barra (PL-PA) em que estava tomando café no palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de SP. No registro ele aparece junto de demais aliados ao bolsonarismo. "Tomando um café para que a gente possa estar preparado. Está um frio danado em São Paulo, mas vamos estar quentes na Paulista", disse o parlamentar paraense.

Rogério Barra também compartilhou um registro ao lado do ex-presidente e do governador de SP. "Carregou aí? Bom dia, patriotas! Hoje é dia de ocupar as ruas em defesa da anistia humanitária para os presos políticos no Brasil. Viva o Brasil e os brasileiros de bem!", comentou Rogério no Instagram.

O ato na Paulista marca a primeira grande mobilização da oposição desde que Bolsonaro virou réu no Supremo por suposta tentativa de golpe de Estado. A manifestação é vista como uma estratégia para aumentar a pressão sobre o Congresso e tentar viabilizar a votação de um projeto de lei que conceda anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Além de Éder Mauro, participam do evento governadores aliados, parlamentares da oposição, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e lideranças evangélicas.