Dupla se passa por cliente e esfaqueia dona de loja no Ceará

Dois homens esfaquearam a dona de uma loja de roupas femininas, na sexta-feira (12), em Juazeiro do Norte, no Ceará. Os suspeitos fingiram ser clientes e depois atacaram a jovem, de 26 anos. A tentativa de homicídio foi filmada por uma câmera de segurança do estabelecimento.

A jovem foi socorrida em estado grave, e levada ao Hospital Regional do Cariri, onde entrou diretamente para o centro cirúrgico. Ao G1 Ceará, o companheiro da vítima informou que ela abriu a loja em setembro do ano passado. Ela também vendia roupas em um perfil nas redes sociais.

Após o ataque, a dupla não levou nada do estabelecimento. Até então, a Secretaria da Segurança trata o caso como “tentativa de homicídio”.

A Polícia Militar realiza buscas para localizar os suspeitos. A Polícia Civil, por meio Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, segue com as investigações com a finalidade de prender a dupla e elucidar o caso.