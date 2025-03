Dupla é presa em flagrante após furtar 11 peças de picanha

Na última quarta-feira (5), dois homens foram presos após serem flagrados com 11 pacotes de picanha e diversos litros de bebidas alcoólicas furtadas em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso ocorreu após um patrulhamento no bairro Vila Baependi.

Durante uma abordagem a um veículo estacionado de forma irregular, os suspeitos tentaram jogar a mochila com os itens para fora do carro.Durante a revista os policiais encontraram cinco gramas de maconha, 11 peças de picanha e litros de bebidas alcoólicas, que foram furtados de estabelecimentos comerciais da cidade.A dupla foi detida e encaminhada à delegacia de polícia. As vítimas foram notificadas e compareceram à delegacia para o reconhecimento dos pertences. O veículo e os celulares dos suspeitos foram apreendidos