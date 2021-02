Dupla de assaltantes faz dois homens reféns no Centro de Macapá

Uma dupla de criminosos fez dois homens reféns na manhã desta sexta-feira (5). A ação ocorreu em dois pontos diferentes, porém, bem próximos ao Teatro das Bacabeiras, no Centro de Macapá. Os assaltantes se entregaram à polícia antes das 12h e um deles foi baleado durante confronto com os agentes.

Tudo começou por volta das 10h30 quando uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) tentou abordar dois homens em atitude suspeita que estavam em uma moto. A dupla não atendeu ao pedido de parada e iniciou uma fuga até que, em frente à Agência de Fomento do Amapá (Afap), um deles fez o primeiro refém. A vítima, um rapaz, foi liberado pouco antes das 11h, sem ferimentos.

O segundo fugitivo tomou outro refém em uma vila de apartamentos ao lado do Museu Joaquim Caetano, mas também liberou a vítima após algum tempo, pois havia sido baleado numa troca de tiros com os policiais do 6º BPM.

As negociações com os agentes duraram cerca de uma hora e meia. As equipes do 6º BPM, do Batalhão do Policiamento de Trânsito (BPTran), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Bope acompanharam as ocorrências.

De acordo com a polícia, os dois assaltantes já tinham passagens pela polícia: o que fez o refém em frente à Afap, Elielson Sales de Castro, de idade não informada, cumpre pena no regime aberto domiciliar; e o segundo é Weverton Santos Cordeiro, de 22 anos, também está no regime aberto por já ter cumprido parte da pena que lhe foi imputada por roubo.

"São criminosos de alta periculosidade, já conhecidos na área policial. O que fez refém na vila de apartamentos está solto devido à pandemia. A negociação foi tensa. A vítima estava tranquila, mas o criminoso apontava a arma engatilhada para ele a todo momento", relatou o comandante em exercício do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), major Richardson Pelaes.