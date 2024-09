Duas pessoas morrem na Bahia por botulismo após consumirem mortadela de frango

Duas pessoas diagnosticadas com botulismo morreram após um surto da doença ser registrado em três municípios da Bahia na última semana. Segundo informações do G1, além dos dois óbitos, mais quatro casos da doença rara foram confirmados nas cidades de Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Ribeira do Pombal.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), os dois primeiros casos foram revelados no dia 17 de setembro, em Campo Formoso. Dos seis pacientes confirmados com a doença, quatro ingeriram mortadela de frango no dia anterior ao início dos sintomas.

Ainda segundo a secretaria, entre as seis notificações, três são relativas a pacientes que seguem internados no Instituto Couto Maia, em Salvador, e um dos pacientes já recebeu alta médica.

O botulismo é uma doença rara causada pela bactéria Clostridium botulinum. A enfermidade pode ser contraída pelo organismo principalmente por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados, que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada.

Segundo o Ministério da Saúde, a toxina botulínica afeta o controle motor e, por essa razão, pode levar a diversas complicações, entre elas a insuficiência respiratória, que, no geral, é a forma mais comum de morte causada por botulismo. Outras complicações podem incluir:

Dificuldade para falar

Dificuldade para engolir

Fraqueza de longa duração

Fadiga

Pneumonia por aspiração e infecção

Problemas no sistema nervoso em geral