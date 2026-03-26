Duas mulheres são resgatadas após carro ser arrastado por enxurrada durante chuva em Bauru (SP)

Duas mulheres foram resgatadas por moradores após o carro em que estavam ser tomado por uma enxurrada durante a forte chuva que atingiu Bauru na tarde desta quarta-feira (25). O caso ocorreu na quadra 17 da Avenida Nações Unidas e foi registrado em vídeo por um morador de um prédio em frente ao local. As imagens mostram o momento em que o veículo fica praticamente submerso pela força da água, sendo possível identificar apenas as luzes do carro.

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De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, o município registrou 33,3 milímetros de chuva em um curto intervalo de tempo, entre 17h35 e 18h20, o que contribuiu para a formação de alagamentos.

As vítimas estavam dentro do automóvel quando o nível da água subiu rapidamente, impedindo a saída. Ao perceberem a situação, pessoas que passavam pelo local se mobilizaram e entraram na enxurrada para retirar as ocupantes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas mulheres foram resgatadas com vida e não sofreram ferimentos. Apesar do susto, elas não precisaram de atendimento médico.