Duas mulheres morrem e cinco pessoas são hospitalizadas após consumo de bolo em Torres (RS)

Duas mulheres morreram e outras cinco pessoas de uma mesma família estão hospitalizadas após consumirem um bolo em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O caso ocorreu durante um café da tarde, na segunda-feira (23), e está sendo investigado pela Polícia Civil. A principal suspeita é de envenenamento.

De acordo com as autoridades policiais, a família estava reunida em casa por volta das 18h, quando todos começaram a passar mal logo após a ingestão do doce. Entre as vítimas estavam quatro idosos, uma criança e dois adultos.

As sete pessoas buscaram atendimento em uma unidade de saúde da cidade, onde uma das mulheres morreu. As demais foram transferidas para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, também em Torres. Uma segunda mulher morreu no hospital nesta terça-feira (24). As identidades das vítimas não foram divulgadas.

A principal suspeita é de envenenamento. Os corpos foram encaminhados ao Instituto-Geral de Perícias (IGP), que vai atestar a causa das mortes por meio de necropsia. Os alimentos consumidos pela família também foram recolhidos para análise pericial.