Duas chuvas de meteoros poderão ser vistas no Brasil esta semana; veja quando e como assistir

Os amantes da astronomia terão dois motivos para olhar para o céu esta semana. As chuvas de meteoros Alpha Capricornídeos e Delta Aquáridas atingem seus picos de atividade entre os dias 30 e 31 de julho e poderão ser vistas a olho nu de diversas regiões do Brasil, especialmente em locais com baixa iluminação artificial.

De acordo com o Observatório Nacional, as duas chuvas já estão ativas desde o início de julho e prometem um espetáculo de "estrelas cadentes", com meteoros cruzando o céu nas madrugadas de quarta (30/07) e quinta-feira (31/07).

🌠 Chuva Alpha Capricornídeos

Com origem provável no cometa 169P/NEAT, a Alpha Capricornídeos é conhecida por seus meteoros lentos e brilhantes, frequentemente descritos como bolas de fogo. Seu pico acontece na noite do dia 30 para a madrugada do dia 31, com uma taxa de cerca de 5 meteoros por hora.

Período de atividade: 3 de julho a 15 de agosto

Velocidade dos meteoros: 23 km/s

Constelação de origem (radiante): Capricórnio

Condição da Lua no pico: 27% iluminada

Melhor horário para observação: após a meia-noite, até o amanhecer

Apesar da taxa considerada baixa, a Alpha Capricornídeos chama atenção pelo brilho intenso de seus meteoros. A visibilidade é favorecida pela Lua pouco iluminada nesta semana.

🌌 Delta Aquáridas do Sul

Mais intensa, a chuva Delta Aquáridas deve atingir seu auge na madrugada do dia 31 de julho, com até 25 meteoros por hora. Ela se origina do cometa 96P/Machholz e é considerada uma das mais ativas do período.

Período de atividade: 12 de julho a 23 de agosto

Velocidade dos meteoros: 41 km/s

Constelação de origem (radiante): Aquário

Condição da Lua no pico: 30% iluminada

Melhor horário para observação: após a meia-noite, até o amanhecer

A maior velocidade dos meteoros desta chuva pode proporcionar rastros mais longos e brilhantes no céu. Mesmo com a Lua um pouco mais iluminada, o fenômeno poderá ser observado com boa visibilidade.

🔭 Como assistir?

Para quem deseja acompanhar o espetáculo, o ideal é buscar um local escuro, longe das luzes das cidades, como áreas rurais ou praias. Deitar-se ou sentar-se confortavelmente, com o céu aberto à vista, ajuda na observação.

Embora os meteoros possam aparecer em qualquer parte do céu, mirar nas regiões próximas às constelações de Capricórnio (para Alpha Capricornídeos) e Aquário (para Delta Aquáridas) pode aumentar as chances de avistamento.

💫 O que são chuvas de meteoros?

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra atravessa fluxos de detritos deixados por cometas, conhecidos como meteoroides. Ao entrarem na atmosfera terrestre, esses fragmentos queimam devido ao atrito com o ar, criando os traços luminosos conhecidos popularmente como "estrelas cadentes".

Além do espetáculo visual, esses eventos têm importância científica, ajudando a entender a formação do Sistema Solar, os movimentos de cometas e até a proteção de satélites contra impactos espaciais.