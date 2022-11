Dormir com o parceiro melhora o sono, conclui pesquisa; solteiros têm mais insônia

Você sabia que escolher uma boa companhia na hora de dormir pode influenciar na qualidade do sono? É o que constatou um estudo realizado pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, dormir ao lado do namorado ou namorada pode proporcionar uma noite de sono muito melhor do que deitar sozinho ou ao lado de filhos ou outros parentes, sinônimos de causadores de insônia.

Para chegar a esta afirmativa, cerca de 1.007 adultos em idade ativa no estado da Pensilvânia foram analisados. Aqueles que dividiram a cama com o parceiro na grande parte das noites, tiveram relatos de fadiga ou apneia de sono bem menores.

Ainda segundo o estudo, passar a noite ao lado do cônjuge pode ter os índices de ansiedade, depressão e estresse diminuídos. Essas pessoas também se mostraram mais satisfeitas com a vida e sociáveis.

Já quem dormiu sozinho em suas camas teve maior risco à sonolência e “gravidade da insônia”. Mas compartilhar a cama com outros parentes, como filhos, por exemplo, gerou resultados de maiores riscos de estresse e menor controle sobre o sono.

“Dormir com um parceiro/cônjuge está associado à melhor qualidade do sono e da saúde mental, em geral. Dormir com uma criança, por outro lado, associou-se a pior sono, em geral”, concluiu o estudo.