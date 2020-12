Dono de bar vende veneno no lugar de bebida e dois clientes morrem

Dois homens morreram após tomarem veneno acreditando se tratar de bebida em um bar. O líquido, foi vendido por engano pelo sogro de uma das vítimas, proprietário do estabelecimento. O caso ocorreu no município de Granja, a 262 quilômetros de distância de Fortaleza, na tarde do último domingo (29).

Em depoimento aos policiais civis, o comerciante confessou que armazenava veneno para matar insetos dentro em garrafas de bebida, o que o levou a confundir os produtos.

A Polícia Militar informou que horas após consumirem a bebida, Erismar Rodrigues De Sousa, de 35 anos, e Cleison Santos Oliveira, de 28 anos, foram encontrados sem vida, caídos em uma residência na localidade de Cajueiro do Castro, na zona rural do município.

Após os corpos serem encontrados, o dono do bar, de 75 anos, sogro de Erismar, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Camocim.

O acusado foi autuado por por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que o comerciante pagou fiança e vai responder pelo crime em liberdade. O laudo que vai confirmar a causa da morte será concluído em até 30 dias.