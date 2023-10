Dono de academia é morto a tiros dentro do estabelecimento

O proprietário de uma academia foi assassinado a tiros na noite da última quarta-feira (25). O crime ocorreu dentro do estabelecimento, que fica localizado em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Uma cliente que estava próximo da vítima também chegou a ser atingida de raspão.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que o criminoso invade o local para matar a vítima. O assassino veste um moletom com capuz e também usa um boné, para não ser reconhecido. No momento em que ele entra na academia, duas mulheres estão sentadas na porta e vários outros clientes utilizam os aparelhos de musculação. Oseias da Rocha, 37 anos, proprietário do espaço, está atrás do balcão e conversa com uma cliente. Todos são surpreendidos com a chegada repentina do homem, que já carrega com a arma em punho e atira diversas vezes, mesmo após a vítima já estar caída no chão. Após o crime, o homem fugiu do local.

A polícia suspeita de que a morte de Oseias possa estar relacionada a dívidas, pois ele teria sido sofrido ameaças por esse motivo (Reprodução / Redes sociais)

O delegado responsável pelo caso informou que a vítima chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu. As autoridades informaram que a cliente atingida, que estava ao lado do dono da academia, sofreu ferimentos superficiais e foi liberada. A polícia ainda não tem informações sobre quem seria o autor do homicídio. No entanto, conforme as investigações, o proprietário do estabelecimento teria dívidas com agiotas. As investigações sobre o caso estão em andamento.