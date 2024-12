Dom Orani Tempesta completa 50 anos de sacerdócio e reafirma propósito de servir à Igreja de Cristo

Em postagem nas redes sociais, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, O. Cist., manifestou-se acerca do fato de ter completado 50 anos de sacerdócio (ordenação presbiterial) no último sábado (7). A ordenação se deu em 7 de dezembro de 1974, em São José do Rio Pardo (SP), quando ele tinha 24 anos de idade. Em seu pronunciamento, dom Orani agradeceu a várias pessoas, inclusive, o apoio que recebeu de religiosos e dos fiéis em geral na Arquidiciocese de Belém, onde atuou na função de arcebispo no período de 2004 a 2009, e ratificou sua disposição de continuar servindo à Igreja de Jesus.

"Ao chegar aos 50 anos de sacerdócio, temos muito a contemplar e agradecer. Contemplar toda a missão reservada a nós pelo Senhor da messe, desde São José do Rio Pardo (SP), onde dei os primeiros passos na fé, ingressei na Ordem Cisterciense e fui ordenado sacerdote em 7 de dezembro de 1974, servindo na Paróquia de São Roque e no Mosteiro, depois Abadia de Nossa Senhora de São Bernardo, até ser ordenado ao episcopado em 25 de abril de 1997, me dedicando como pastor na Diocese de São José do Rio Preto (SP). Quis o Senhor das misericórdias me conceder a graça de servir ao povo de Deus na Arquidiocese de Belém do Pará, de 2004 a 2009, e na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, desde 2009. Por bondade, o Papa Francisco me escolheu para servir no Colégio dos Cardeais, em 2014. Procuro servir à Igreja de Cristo, tendo por lema a unidade, para “que todos sejam um", afirmou dom Orani, com 74 anos de idade e natural da cidade de São José do Rio Pardo (SP).

Ainda na mesma postagem, dom Orani Tempesta externou sua gratidão aos familiares e aos papas São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, entre outros religiosos. "Agradecemos a todos os que fizeram parte da minha vida e missão, a começar pelos meus pais Achille e Maria Bárbara, meus familiares, meus irmãos monges, as comunidades pelas quais passei, aos bispos de saudosa memória Dom Tomás Vaquero e Dom José de Aquino Pereira, respectivamente meus ordenantes sacerdotal e episcopal, aos demais irmãos do episcopado brasileiro, aos colaboradores e amigos que ganhei nas dioceses de São José do Rio Preto, Belém do Pará e São Sebastião do Rio de Janeiro. Agradeço aos sacerdotes que me auxiliaram e auxiliam na missão e aos Papas São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, sempre solícitos a este humilde servo da Igreja do Senhor. Obrigado e continuem a rezar por mim!", completou.

A aproximação com o povo faz do cardeal Orani Tempesta muito querido em Belém e no Rio de Janeiro (Foto: Redes Sociais)

Em Belém

Dom Orani foi nomeado arcebispo de Belém, no estado do Pará, em 13 de outubro de 2004. Ele tomou posse solenemente durante missa campal em frente à Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, no dia 8 de dezembro de 2004, na Solenidade da Imaculada Conceição. Dom Orani recebeu o pálio, como arcebispo metropolitano de Belém do Pará, das mãos do papa Bento XVI, no dia 29 de junho de 2005.

Dom Orani João Tempesta foi o nono arcebispo de Belém. Ele sucedeu a dom Vicente Joaquim Zico, CM e foi sucedido por dom Alberto Taveira Corrêa, nomeado em 30 de dezembro de 2009 e empossado no dia 25 de março de 2010. Em sua atuação como arcebispo da capital paraense, dom Orani sempre atenção especial com dom Vicente Zico, então arcebispo emérito de Belém.

Dom Orani trabalhou para ampliar o acesso dos fiéis aos eventos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, festividade em homenagem à santa padroeira dos paraenses e da Amazônia como um todo. Ele pediu, inclusive, para que a romaria com a Imagem Peregrina de Nazaré passassem nos bairros mais necessitados, ou seja, a procissão foi alterada em cerca de 20 km, como estratégia de evangelização para todos.

Por dois mandatos consecutivos, de maio de 2003 até maio de 2011, esse especialista em comunicação atuou como presidente da Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Ele participou da Conferência de Aparecida em 2007, como membro delegado pela CNBB. Dom Orani permanece sempre lembrado por fiéis e religiosos em Belém do Pará.