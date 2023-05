Dom Orani é assaltado e fica a pé na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro; vídeo

O cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, foi vítima de assalto mais uma vez. No fim da noite desta sexta-feira (12), na Zona Norte, o religioso voltava de uma missa em Bangu. Ele foi atacado na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho.

O sacerdote já tinha sido vítima da violência da cidade pelo menos outras duas vezes. Uma em Santa Teresa, na região central, e outra em Quintino, na Zona Norte.

De acordo com a TV Globo, dois homens armados cercaram o veículo onde Dom Orani seguia com o motorista. A dupla ordenou que eles descessem do carro.

O sacerdote e o motorista ficaram sozinhos na via até que foram socorridos por pessoas que passaram pelo local.

Os bandidos entraram no carro e o mecanismo de travamento foi acionado pelo condutor e o dupla fugiu.

Até o momento, o veículo havia sido recuperado.

Dom Orani postou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o caso. “Quero agradecer ao casal de namorados que desviou seu trajeto para me trazer até em casa, com toda a gentileza, toda a disponibilidade e todo o carinho”, disse.

“No meio de tantas situações difíceis, nós encontramos pessoas muito boas, fraternas, de coração aberto, que fazem isso desinteressadamente, por amor e porque são cristãos”, emendou.

“Por isso agradeço novamente poder ver essas belezas ao nosso redor e lutar para que cada vez mais nós possamos viver a paz e a fraternidade”, acrescentou.

Veja a nota da Arquidiocese do Rio de Janeiro na integra:

“Na noite de ontem, 12/05/2023, por volta das 22h30, ao retornar do Terço pela paz em Bangu, o Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, sofreu um assalto na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, sentido Centro da cidade.

Foram levados os celulares do arcebispo e do motorista, anel episcopal, paramentos (roupas de missa), báculo (cajado), livros, relógios e o próprio carro.

Dom Orani e o motorista foram socorridos por um casal que passava pela avenida e os levaram até a residência do arcebispo. Além disso emprestaram o telefone celular, para que Dom Orani ligasse para casa.

Tanto o arcebispo, quanto o Motorista, não sofreram nenhum ferimento.

Dom Orani está seguindo normalmente com sua agenda”.

Dom Orani Tempesta foi arcebispo de Belém no período de 2004 a 2009.