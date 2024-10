Dois romeiros morrem e dois ficam feridos após serem atropelados em romaria; entenda

O aposentado Riberto Ferreira, de 65 anos, morreu após ser atropelado próximo ao km 99 da rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, durante uma romaria para o município de Aparecida, onde é celebrado o Dia de Nossa Senhora de Aparecida no próximo dia 12. O acidente fatal aconteceu na noite desta terça-feira (8), por volta das 23h55, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil está conduzindo a investigação. O corpo do homem foi encontrado no bairro Una, às margens da rodovia, já sem vida. O caso foi classificado como morte suspeita, conforme informou a secretaria.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo envolvido no acidente ainda não foi identificado. Além disso, a vítima vestia roupas escuras durante a noite, o que pode ter contribuído à ocorrência. O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) de Taubaté.

VEJA MAIS

Outro acidente fatal

Além do acidente que matou o idoso Riberto Ferreira, um ônibus que circulava pela Via Dutra atropelou um grupo de romeiros na noite de terça-feira (8) que caminhavam em direção a Aparecida. Com o atropelamento, que ocorreu no Km 188, em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

De acordo com informações do site Vale 360 News, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender à ocorrência e foram até o local. As primeiras informações indicam que as vítimas não estavam utilizando coletes refletivos, que são recomendados durante romarias.

A concessionária CCR Rio confirmou a morte de um peregrino, um homem de 51 anos, e informou que as outras duas vítimas apresentaram ferimentos leves. Não houve interdição da pista após o acidente.

Nos últimos dias, a CCR RioSP e a Polícia Rodoviária têm realizado ações de orientação para os romeiros que utilizam a Via Dutra, em função da proximidade do Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado no próximo sábado (12). Durante essa época, vários fiéis se deslocam até Aparecida, onde está localizado o Santuário de Aparecida. A principal recomendação é que os peregrinos evitem caminhar ou andar de bicicleta à noite na estrada em direção ao Santuário de Aparecida.

“O objetivo do trabalho integrado com a PRF é o de orientar não apenas os peregrinos que caminham em direção ao Santuário de Aparecida (SP), mas também os motoristas que estão em viagem pela Via Dutra e irão se deparar com um número alto de pedestres e ciclistas transitando no acostamento”, informou Rodolfo Borrel, gerente de Atendimento da CCR RioSP. As informações são do Metrópoles.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)